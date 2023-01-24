عون: نسعى لتغطية السوق الوطنية للأدوية من الانتاج المحلي بـ 80 بالمائة بحلول 2024

قال وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، :”ان الجزائر تسعى إلى تغطية السوق الوطنية للأدوية من الانتاج المحلي بما يقارب الـ 80 بالمائة بحلول 2024، مع إعطاء الأولوية للأدوية ضد الأمراض المزمنة”

وجاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها بفندق الاوراسي (الجزائر العاصمة)، على هامش اللقاءات الدولية التاسعة للصيدلية، المنظم من طرف المجلس الوطني لعمادة الصيادلة.

وأفاد عون أن الانتاج الوطني من الادوية يغطي حاليا أكثر من 50 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية، وهو رقم مرشح للارتفاع في ظل التحفيزات الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين ودخول وحدات انتاج جديدة حيز الخدمة.

وأضاف ذات المتحدث بالقول:” أن “الامل كبير في 2023، لتغطية جزء من الأدوية المتعلقة بمرضى السكري والأورام من الانتاج المحلي”، موضحا بأن تطوير صناعة الأدوية محليا، خصوصا تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة أضحى أمرا ”أكثر من ضروري” لوضعها تحت تصرف المؤسسات الاستشفائية والمرضى.

أما عن إمكانية التصدير نحو الخارج، وخصوصا للدول الافريقية، فقد أكد وزير الصناعة الصيدلانية أن ولوج أسواق جديدة سيتم بصورة تدريجية ليمتد على المدى الطويل.

رمزي أحمد توميات

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