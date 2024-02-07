عون في زيارة ميدانية لمعاينة المشاريع الصناعية بولاية الجلفة

7 فبراير، 2024

 شرع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون اليوم الأربعاء, في زيارة ميدانية لمعاينة المشاريع الصناعية والوقوف على العراقيل التي لازالت تعيق الإستثمار بولاية الجلفة،حيث يقوم بزيارة عدد من المصانع الحيوية بالمنطقة.

وكان الوزير عون قد حلّ , مساء أمس  الثلاثاء , بذات الولاية ,حسب بيان لوزارة الصناعة و الانتاج الصيدلاني,  أين كان في استقباله والي الولاية عمار علي بن ساعد مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي، السلطات الأمنية والعسكرية، نواب البرلمان بغرفتيه، الواليين المنتدبين لعين وسارة ومسعد، السلطات المحلية، الأسرة الثورية، أعضاء المجلس الأعلى للشباب، أعيان و إطارات الولاية.

سهام قريمش

7 فبراير، 2024

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