عون رفقة سفير الجزائر بإيطاليا في زيارة عمل بوهران

7 سبتمبر، 2023
عون رفقة سفير الجزائر بإيطاليا في زيارة عمل بوهران

شرع اليوم، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون رفقة سفير الجزائر بايطاليا عبد الكريم طواهرية، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية وهران، حيث تم استقبال الوفد الوزاري من طرف والي الولاية سعيد سعيود.

وحسب بيان للوزارة، يشمل برنامج الزيارة معاينة وحدات صناعية تندرج في إطار الاستثمار الخاص والعمومي على مستوى الولاية، إلى جانب الوقوف على مدى تقدم اشغال الملحقة الجهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار مسعى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، لدعم المرفق الصناعي العمومي والخاص ومرافقة المستثمرين ورفع العراقيل البيروقراطية على المستوى المحلي.

رمزي أحمد توميات

7 سبتمبر، 2023

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