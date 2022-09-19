عون: إنتاج الأنسولين في الجزائر أكبر كذبة تركها بعض الأطراف

أكد اليوم الإثنين، وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، على أن إنتاج الأنسولين في الجزائر، هو أكبر كذبة تركها بعض الأطراف.

وقال عون أن:” الأمر الوحيد الذي بقي هو العودة إلى هذا العمل في هذا المصنع وتطويره، و الحمد لله تم إنقاذه بانتاج اللقاح” داعيا إلى ضرورة عودة مصنع الانسولين إلى العمل.

وأوضح ذات المتحدث، أن البداية تكون أولا بإنتاج قلم الحقن الذي تنتجه آلة صغيرة بسيطة وتركب الخرطوشة. مضيفا أن الأمر سيؤدي إلى التخلي عن الأطراف التي كانت تستغل الوقت منذ 1994.

كما أردف وزير الصناعة الصيدلانية بالقول :”من غير المقبول في 2022 ما زلنا نستورد كل مضامين الأنسولين، مبرزا عزمه بعودة عمل مصنع الأنسولين في الجزائر.

وفي هذا الصدد، شدد نفس المسؤول على أن تكون نتائج المصنع قبل نهاية السنة الجارية، مضيفا بالقول:” إن الأمر ممكن بفضل الإمكانيات الموجودة”.

أما عن عدم زيارته لمجمع صيدال، قال ضيف الإذاعة:”لم أضع رجلي فيه منذ 2006، بسبب العصابة التي رغبت في هذا”

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...