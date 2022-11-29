عن عمر يناهز 88 عاما…الجنرال محمد بتشين في ذمّة الله

عن عمر يناهز 88 عاما…الجنرال محمد بتشين في ذمّة الله

توفي اليوم الثلاثاء المجاهد الجنرال المتقاعد محمد بتشين عن يناهز 88 عاما.

المجاهد الراحل من مواليد مدينة قسنطينة في أكتوبر 1926. وقد انخرط في صفوف جبهة التحرير الوطني إبان ثورة التحرير، كما تلقى تكوينه العسكري في الاتحاد السوفياتي سابقا.

تولّى بتشين عدّة مناصب قيادية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بداية بقيادة الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، والناحية العسكرية الثالثة ببشار.

رقّي بتشين إلى رتبة جنرال في الجيش عام 1988، وعيّن على رأس المديرية العامة للوقاية والأمن سنة 1988، التي استقال منها في سبتمبر 1990.

في فترة الرئيس الأسبق اليامين زروال، شغل الجنرال بتشين منصب وزير مستشار في الرئاسة بين عامي 1997 و1998.

فايزة.س

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