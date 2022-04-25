وصف المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني, اليوم الاثنين, تصريحات رئيس الدبلوماسية الاسبانية ردا على تصريح رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بـ “المهينة” و”غير المقبولة”.

وقال بلاني إن التصريحات “المهينة” التي أدلى بها وزير الشؤون الخارجية الاسباني جوزي مانويل ألباريس ردا على تصريحات رئيس الجمهورية، “غير مقبولة” و “لن تساهم بالتأكيد في عودة سريعة للعلاقات الثنائية إلى طبيعتها وعلى الوزير الاسباني ان يتحمل عواقبها”.

وأشار بلاني إلى ان وزارة الخارجية الاسبانية “حاولت تصحيح الوضع مع الصحافة الاسبانية ولكن نحوز على تسجيل صوتي يثبت ان الوزير قد أدلى بالفعل بتصريحات مسيئة تتناقض مع السلوك واللياقة البروتوكولية”.

(وأج)

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