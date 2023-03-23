عمار بلاني،يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، اليوم الخميس، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين.

وأفاد بيان للخارجية أنّ اللقاء شكّل فرصة سانحة للطرفين للحديث عن العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطوريها في شتى المجالات، وكذا لتبادل الآراء ووجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما آخر تطورات القضية الصحراوية على الأصعدة الدبلوماسية و القضائية، و كذا الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام السيد ستيفان دي ميستورا لإحياء مسار المفاوضات السياسية بين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو بنية حسنة و دون شروط مسبقة وفقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.

المباحثات بين الطرفين انصبت أيضا حول الجهود و المساعي الحثيثة التي تبذلها الجزائر من أجل ضمان استقرار و أمن المنطقة، يضيف البيان..

ش.ن

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