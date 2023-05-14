عمار بلاني يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر

استقبل الأمين العام لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني ، اليوم الأحد ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أنّ الاجتماع شكّل ، فرصة جديدة للطرفين، لإلقاء نظرة عامة على العلاقات الجزائرية الأمريكية ككل ، وبحث سبل ووسائل تعزيزها وتجديد إرادة البلدين لإدراج هذه العلاقة الثنائية بحزم. في دينامية مستمرة للتقدم ، لا سيما في مجالات التعاون الاستراتيجية.

وبذلك استعرض الطرفان المواعيد المهمة على أجندة العلاقات الثنائية للفترة المقبلة، مؤكّدين على أهمية توحيد كل الظروف المواتية لنجاحها، يضيف البيان الذي خلص أن الاجتماع أتاح فرصة لمناقشة مطولة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، لا سيما ما يتعلق بالاستقرار والأمن في المنطقة وآخر المستجدات في هذا الشأن.

ش.ن

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