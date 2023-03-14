عمار بلاني يتباحث مع رئيس وكالة الإتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي لاسترداد الأموال المنهوبة

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني، اليوم الثلاثاء، لاديسلاف همران، رئيس وكالة الإتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي.

وأفاد بيان لوزارة لاشؤون الخارجية أن اللقاء جاء في سياق المحادثات التي أجراها أمس الاثنين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون مع جوزيب بوريل، الممثل السامي للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأروربية.

بعد التذكير بالتزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال واسترداد الأصول المهربة إلى الخارج بطريقة غير شرعية، أكد الأمين العام على الإرادة السياسية التي تحدو السلطات الجزائرية لإطلاق تعاون وثيق مع وكالة الإتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي بهدف الاستفادة من خبراتها الواسعة وتجاربها المميزة في مجال تجميد ومصادرة واسترداد الأموال والأصول المحولة إلى الخارج بطرق غير شرعية، فضلا عن تعزيز علاقات التعاون بين الجهات القضائية في الجزائر والبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يضيف البيان.

بدوره، عبّر لاديسلاف همران عن استعداد هيئته والتزامها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة التقنية الضرورية للجهات القضائية الجزائرية في مجال التحريات وتسهيل التواصل مع نظيراتها الأروروبية في معالجة الملفات ذات الصلة بإسترداد الأموال والأصول المنهوبة من الجزائر، يضيف المصدر.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...