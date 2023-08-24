علي عون في زيارة عمل وتفقّد إلى ميلة

يشرع اليوم، وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون، في زيارة عمل وتفقّد ميدانية الى ولاية ميلة، ‏لمعاينة عدد من المشاريع والمؤسسات الصناعية و كذا الوقوف على وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاطات على المستوى المحلي، حسبما أفاد به بيان وزارة الصناعة.

و يشمل برنامج الزيارة التّفقدية حسب ذات المصدر، معاينة وتدشين عدة وحدات صناعية عمومية وخاصة، منها زيارة وحدة انتاج الصفائح المعدنية EURL GROUPE HAMEL بمنطقة النشاطات ببلدية واد سقان، و تدشين وحدة صناعة الالواح الشمسية للشركة المختلطة عمومي /خاص MILLTECH بالمنطقة الصناعية ببلدية شلغوم العيد، زيارة مركب مواد التنظيف “هنكل” بالمنطقة الصناعية القديمة ببلدية شلغوم العيد، زيارة مصنع المؤسسة العمومية “سوناريك” لصناعة المنتجات الكهرومنزلية بفرجيوة، زيارة مطاحن بني هارون التابعة لمجمع الصناعات الغذائية “أقروديف “، و أخيرا تدشين المؤسسة الصيدلانية لانتاج المستلزمات الطبية BMDT.

و تندرج هذه الزيارة ضمن مسعى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في النهوض بالقطاع الصناعي للسهر على تحسين أداء المؤسسات العمومية والخاصة ولدعم ومرافقة المستثمرين ورفع العراقيل البيروقراطية على المستوى المحلي، يختم المصدر. شرف الدين عبد النور

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