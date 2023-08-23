علي عون في بومرداس لمعاينة عدد من المشاريع الصناعية

23 أغسطس، 2023
علي عون في بومرداس لمعاينة عدد من المشاريع الصناعية

شرع اليوم، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية بومرداس رفقة الامين العام للولاية عبد الكريم بطيوى، نيابة عن والي الولاية يحي يحياتن، لمعاينة عدد من المشاريع الصناعية، حسبما أورده بيان وزارة الصناعة.

و يشمل برنامج الزيارة حسب ذات المصدر، معاينة وحدات صناعية تندرج في إطار الاستثمار الخاص والعمومي على مستوى الولاية، الى جانب الوقوف على وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاطات على المستوى المحلي.
كما تندرج هذه الزيارة في إطار مسعى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لدعم المرفق الصناعي العمومي ومرافقة المستثمرين ورفع العراقيل البيروقراطية على المستوى المحلي، يضيف المصدر ذاته.
شرف الدين عبد النور
23 أغسطس، 2023

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