علي عون بالبويرة لتدشين مختلف الوحدات الصناعية بالولاية

و سيتفقد الوزير خلال هذه الزيارة حسب ذات المصدر، جملة من المشاريع الصناعية، كما سيشرف على معاينة وتدشين وحدات صناعية على مستوى الولاية من خلال، تدشين مؤسسة VMS Industrie لصناعة الدرجات والدرجات النارية، تدشين وحدة انتاج الورق المموج لمؤسسة إبارار، تدشين وحدة انتاج البطاريات واعادة تدوير البطاريات القديمة لمؤسسة Batterie Assad.

كما سيقوم علي عون كذلك بتدشين وحدة انتاج مواد البناء للمجمع حسناوي، و تدشين وحدة انتاج المصابيح الكهربائية لمؤسسة Goldiz، وكذا تدشين وحدة تركيب المصاعد الكهربائية لشركة RMASC، إضافة لمعاينة مطاحن عين بسام التابعة لمجمع أقروديف، كما سيقف على وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاطات بالولاية، يضيف بيان وزارة الصناعة.