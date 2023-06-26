علي عون بالبويرة لتدشين مختلف الوحدات الصناعية بالولاية
حل اليوم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون والوفد المرافق له، بولاية بويرة في إطار زيارة عمل وتفقد ميدانية، حيث كان في استقباله والي الولاية عبد الكريم لعموري بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي و أعضاء اللجنة الأمنية و كذا المنتخبين الوطنيين والمحليين، حسب ما كشفه بيان وزارة الصناعة.
و سيتفقد الوزير خلال هذه الزيارة حسب ذات المصدر، جملة من المشاريع الصناعية، كما سيشرف على معاينة وتدشين وحدات صناعية على مستوى الولاية من خلال، تدشين مؤسسة VMS Industrie لصناعة الدرجات والدرجات النارية، تدشين وحدة انتاج الورق المموج لمؤسسة إبارار، تدشين وحدة انتاج البطاريات واعادة تدوير البطاريات القديمة لمؤسسة Batterie Assad.
كما سيقوم علي عون كذلك بتدشين وحدة انتاج مواد البناء للمجمع حسناوي، و تدشين وحدة انتاج المصابيح الكهربائية لمؤسسة Goldiz، وكذا تدشين وحدة تركيب المصاعد الكهربائية لشركة RMASC، إضافة لمعاينة مطاحن عين بسام التابعة لمجمع أقروديف، كما سيقف على وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاطات بالولاية، يضيف بيان وزارة الصناعة.
و تندرج هذه الزيارة في إطار مسعى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لدعم ومرافقة المستثمرين ورفع العراقيل البيروقراطية على المستوى المحلي، يختم بيان الوزارة.
شرف الدين عبد النور