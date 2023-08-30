علي عون بأم البواقي لمعاينة وتدشين عدد من المؤسسات الصناعية

30 أغسطس، 2023
علي عون بأم البواقي لمعاينة وتدشين عدد من المؤسسات الصناعية

يشرع وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون، في هذه الاثناء، في زيارة عمل وتفقّد ميدانية الى ولاية ام البواقي ‏رفقة الأمين العام للولاية بوطهراوي عمـــر نيابة عن والــــي الولايـة سمير نفلـة، لمعاينة وتدشين عدد من المؤسسات الصناعية و كذا الوقوف على وضعية المناطق الصناعية بالولاية، حسبما أورده بيان وزارة الصناعة.

و تندرج هذه الزيارة حسب ذات المصدر، ضمن استراتيجية قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الرّامية الى مرافقة المشاريع الاستثمارية الإنتاجية من خلال رفع العراقيل التي تعترضها و تعزيز الإنتاج المحلي لتغطية السوق الوطنية.
شرف الدين عبد النور
30 أغسطس، 2023

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