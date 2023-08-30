علي عون بأم البواقي لمعاينة وتدشين عدد من المؤسسات الصناعية

يشرع وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون، في هذه الاثناء، في زيارة عمل وتفقّد ميدانية الى ولاية ام البواقي ‏رفقة الأمين العام للولاية بوطهراوي عمـــر نيابة عن والــــي الولايـة سمير نفلـة، لمعاينة وتدشين عدد من المؤسسات الصناعية و كذا الوقوف على وضعية المناطق الصناعية بالولاية، حسبما أورده بيان وزارة الصناعة.

و تندرج هذه الزيارة حسب ذات المصدر، ضمن استراتيجية قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الرّامية الى مرافقة المشاريع الاستثمارية الإنتاجية من خلال رفع العراقيل التي تعترضها و تعزيز الإنتاج المحلي لتغطية السوق الوطنية. شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...