على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية في أشغال القمة الروسية-الافريقية الثانية… الوزير الأول يجري محادثات مع رئيس دولة مالي

على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية في أشغال القمة الروسية-الافريقية الثانية… الوزير الأول يجري محادثات مع رئيس دولة مالي

أجرى اليوم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان محادثات مع عاصمي غويتا، رئيس دولة مالي ورئيس المرحلة الانتقالية، و هذا على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أشغال القمة الروسية-الافريقية الثانية، المنعقدة بسانت بطرسبورغ .

و نقل الوزير الأول إلى الرئيس المالي، تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وعزمه على مواصلة العمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وحفظ السلم والأمن والاستقرار ودعم التنمية في المنطقة.

كما شكل اللقاء فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وتبادل الرؤى حول الوضع الإقليمي وسبل العمل المشترك بين البلدين من أجل مواجهة التحديات المتعددة التي تعرفها المنطقة.

وفي ختام اللقاء، حمّل الرئيس غويتا، الوزير الأول نقل تحياته لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

شرف الدين عبد النور

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