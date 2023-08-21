على هامش لقاءاته مع كبار المسؤولين في إيران… إبراهيم بوغالي يزور معرض “دار الابتكار والتقنية”

تنقل اليوم إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، عقب لقائه رئيس مجلس الشورى الإيراني، لزيارة معرض “دار الابتكار والتقنية” الذي يقدم لزواره عينات من التطور والتقدم في عالم الصناعات المختلفة وإنجازات العلوم والتكنولوجيا الحديثة، حسبما أورده بيان المجلس.

و خلال طوافه بأجنحة المعرض، لمس بوغالي من عديد المشاركين فيه، الرغبة في عقد شراكات مع الجزائريين المهتمين، حيث اغتنم السانحة ليبرز فرص الاستثمار في الجزائر خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد، كما وضح حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على تحقيق إقلاع إقتصادي تتنوع فيه النشاطات المدرة للثروة والدخل، وذلك بما يعزز منحى الانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد المعرفة، حسب المصدر ذاته.

وفي هذا الخصوص، لفت إبراهيم بوغالي، إلى أن الجزائر خصصت وزارة قائمة للمؤسسات المصغرة والشركات الناشئة واقتصاد المعرفة ما يوضح حرصها على بعث هذا النوع من الأنشطة البالغة الأهمية، يضيف المصدر.

وأردف بوغالي في ذات السياق، مؤكدا أن البرلمانيين في الجزائر حريصون تماما على مرافقة جهود رئيس الجمهورية والطاقم الحكومي في تعزيز التعاون مع إيران وتنويع صيغه، مؤكدا أن الإمكانات والمؤهلات التي يمتلكها الجانبان تعطي ضمانات مطمئنة وواعدة بنجاح الشراكة بينهما في مجال ابتكارات العلوم والتقنيات الحديثة،يختم بيان المجلس. شرف الدين عبد النور

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