على رأس وفد دبلوماسي هام…نائب وزير الخارجية الأمريكية تحل بالجزائر

حلت يوم أمس الأربعاء، ثاني أعلى دبلوماسية أمريكية، نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ويندي شيرمان بالجزائر، على رأس وفد دبلوماسي هام.

ومن المرتقب أن تجري شريمان اجتماعين هامين اليوم الخميس، الأول مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وآخر من أجل الحوار الاستراتيجي الخامس بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر.

ومن المنتظر أن يجمع هذا اللقاء، الوفد الدبلوماسي الأمريكي برئاسة شيرمان، بنظرائهم الجزائريين وعلى رأسهم وزير الخارجية رمطان لعمامرة.

ليديا كبيش

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