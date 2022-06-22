على إثر الزلزال المدمر…الجزائر تتضامن مع دولة أفغانستان

22 يونيو، 2022

تعرب الجزائر عن تضامنها الأخوي مع دولة أفغانستان على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب شرق البلاد متسببا في خسائر بشرية مروعة ومادية معتبرة.

و تقدمت الجزائر بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين وعن ثقتها في قدرة الشعب الأفغاني الشقيق على تجاوز هذه الفاجعة الأليمة في ظل التضامن والدعم الضروريين من المجتمع الدولي.

كما تجدر الإشارة، إلى أن وكالة باختر الأفغانية للأنباء، أعلنت اليوم الأربعاء، أن وفاة ما لا يقل عن 255 شخصا عقب وقوع زلزال قوي في شمال أفغانستان.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال كانت شدته 6.1 درجات وقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان، وكان على عمق 51 كيلومترا.

رمزي أحمد توميات

22 يونيو، 2022

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