على إثر التقلبات الجوية: الأمن الوطني يدعو السائقين لتوخي الحيطة والحذر

على إثر التقلبات الجوية التي تعرفها بعض ولايات الوطن، تدعو المديرية العامة للأمن الوطني، سواق المركبات ومستعملي الطريق العام، إلى توخي الحيطة والحذر في تنقلاتهم، حسب ما أفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتذكر بإلزامية التقيد بقواعد السلامة المرورية في ظل التقلبات الجوية، بتجنب الإفراط في السرعة، الالتزام بقانون المرور واحترام مسافة الأمان بين المركبات، يضيف البيان.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.

ش.ن

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