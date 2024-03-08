عقد بين سوناطراك و شركة تيكنيمونت الإيطالية لبناء مركب بتروكيميائي لصناعة “ألكيل البنزين الخطي”

قامت سوناطراك، أمس، بالتوقيع على عقد مع شركة تيكنيمونت (شركة ذات أسهم)، حيث أسندت سوناطراك للشركة الإيطالية، على إثر مناقصة، إنجاز مركب بتروكيميائي لإنتاج ألكيل البنزين الخطي”LAB” في سكيكدة، بصيغة هندسة وإمداد وبناء ، وهي المادة الخام المستعملة في إنتاج مواد التنظيف والمنظفات الصناعية.

وسيبلغ الإنتاج السنوي المرتقب لهذا المجمع البتروكيميائي، حسب بيان سوناطراك، 100 ألف طن من مادة LAB، وهو ما سيغطي احتياجات السوق الوطنية من هذا المنتج الذي يتم استيراده حاليا، على أن يوجّه الفائض المحتمل نحو التصدير.

كما تبلغ مدة إنجاز المشروع 44 شهرًا، بتكلفة إجمالية تعادل 1,05 مليار دولار أمريكي، منها 32٪ بالدينار الجزائري.

و سيسمح إنجاز هذا المشروع بتثمين أفضل للكيروسين والبنزين المنتجين في مصفاة سكيكدة، من خلال تحويلهما إلى ألكيل البنزين الخطي.

وفي إطار تنفيذ هذا العقد، وقّعت سوناطراك والبنك الوطني الجزائري، اتفاقية لتمويل 65٪ من قيمة عقد الهندسة والإمداد والبناء الخاص بمشروع تشييد مجمع إنتاج ألكيل البنزين الخطي (LAB).

وسيساهم هذا المركب البتروكيميائي الهام بتطوير نسيج صناعي في مجال مواد التنظيف، وسيسهم بشكل كبير في خلق مناصب الشغل لصالح اليد العاملة الجزائرية.

شرف الدين عبد النور

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