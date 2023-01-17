عقد الاجتماع الدوري للمشاورات السياسية الجزائرية المالطية

ترأس اليوم الثلاثاء٬الأمين العام لوزارة الخارجية، عمار بلاني، رفقة السكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية المالطية، كريستوفو كوتجار،الاجتماع الدوري للمشاورات السياسية الجزائرية المالطية٬حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والحالية الوطنية بالخارج.

وأوضح البيان٬بأن الطرفان استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية٬بشكل أكبر لصالح الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تقوم بها الجزائر، وفي ضوء الحقائق الجديدة التي تفرضها العوامل الجيوسياسية والعالمية والسياق الاقتصادي.

وأكد الطرفان٬الالتزام المشترك للجزائر ومالطا بتعزيز شراكتهما الاقتصادية والتجارية٬معبرين عن ارتياحهما لجودة العلاقات الثنائية٬وكما اتفقا على عقد الدورة السادسة للجنة المشتركة الجزائرية المالطية خلال عام 2023 .

وذكر ذات البيان٬بأن الدورة تهدف إلى تعميق التعاون القطاعي والتبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين٬والاستفادة الكاملة من المزايا التي يمنحها الإطار التنظيمي الجديد للاستثمار في الجزائر.

وأفاد البيان٬بأن القضايا السياسية الدولية والإقليمية كانت ذات الاهتمام المشترك على قائمة المناقشات بين المسؤولين، لاسيما مسألة الصحراء الغربية، والحالة في ليبيا، ومنطقة الساحل، والشرق الأوسط، والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي ذات الشأن٬اتفق الجانبان٬على تعزيز التشاور بين الجزائر ومالطا من أجل دعم جهود المجتمع الدولي في البحث عن تسوية سلمية لهذه النزاعات، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

وختم البيان٬بأنه تم في هذه المناسبة استعراض التعاون الأورومتوسطي ومشكلة الهجرة غير الشرعية.

حورية سعداوي

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