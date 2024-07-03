عطاف يُعزّي نظيره الروسي سيرغي لافروف

وجّه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، رسالة تعزية إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف، على إثر وفاة سفير فدرالية روسيا بالجزائر، الفقيد فاليريان شوفاييف.

وأعرب عطاف، بهذه المناسبة الأليمة، عن خالص التعازي وعميق المواساة لزملاء الفقيد بالسفارة الروسية بالجزائر ووزارة الخارجية الروسية، مؤكدا مشاطرة الجزائر لأحزانهم ولخسارتهم لدبلوماسي كبير كرس حياته لخدمة بلاده وأسهم بشكل لافت في توطيد العلاقات الإستراتيجية بين روسيا والجزائر.

شرف الدين عبد النور