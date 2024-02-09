عطاف يُسّلم رسالة الرئيس تبون الخطية لنظيره الموريتاني

إستُقْبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، صباح اليوم، بنواكشوط، في إطار الزيارة التي يقوم بها بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية، من قبل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث سلّمه رسالة خطية من نظيره، الرئيس عبد المجيد تبون.

وفي أعقاب اللقاء، صرّح الوزير أحمد عطاف، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، أن زيارته إلى موريتانيا تندرج في إطار الطموح المشترك الذي يحدو قائدي البلدين في تعزيز العلاقات الجزائرية-الموريتانية والارتقاء بها إلى أسمى المصاف، وكذا حرصهما الدائم على المساهمة في كل ما يدعم استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة وفي الجوار الإقليمي.

وبهذا الخصوص، أكد أحمد عطاف، على أن العلاقات الثنائية تعيش راهناً أبهى مراحلها التاريخية تطوراً وحركيةً، لا سيما في سياق المشاريع التكاملية والإندماجية التي اتّفق على إطلاقها الرئيس عبد المجيد تبون، و الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

ومن بين هذه المشاريع، ذكَّر الوزير أحمد عطاف بالمشروع الاستراتيجي لإنشاء الطريق البري تندوف-الزويرات، وبمشاريع أخرى على غرار استكمال أشغال المعبرين الحدوديين، وتدشين أول بنك جزائري وأول معرض دائم للمنتجات الجزائرية بهذا البلد، إلى جانب المشاريع التي تخدم البعد الإنساني والإجتماعي للعلاقات الجزائرية-الموريتانية.

و فيما يتعلق بالأوضاع الجهوية والدولية، فقد أشار الوزير أحمد عطاف إلى أن الجزائر وموريتانيا تتقاسمان انشغالاً عميقاً إزاء ما يحيط بهما من توترات في بيئة إقليمية مضطربة، إلى جانب التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية.

و في هذا الإطار، وبناءً على ما يجمع البلدين من مواقف مبدئية وتوجهات متجانسة، وباعتبارهما مَوْطِنَيْ استقرار وأمن في منطقة أضحت عنواناً للااستقرار واللاأمن، أكد الوزير أحمد عطاف، أن الجزائر وموريتانيا ستعملان على تكثيف جهودهما المشتركة من أجل التأثير بصفة إيجابية على مجريات الأمور لما فيه خير بُلْدَانْ وشعوب جوارهما الإقليمي.

وفي الختام، جدّد الوزير أحمد عطاف، شكره وتقديره للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على استقباله، وعلى رسالة الأخوة والمودة التي وضعها أمانة بين يديه لتبليغها للرئيس عبد المجيد تبون.

شرف الدين عبد النور

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