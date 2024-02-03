عطاف يُسلّم رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا رسالة خطّية من الرئيس تبون

استُقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بطرابلس، من قبل رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا الشقيقة، محمد يونس المنفي، حيث سلَّمه رسالة خطية من أخيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أنّ اللقاء كان فرصة لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الجزائرية-الليبية، حيث أشاد الطرفان بعمق أواصر الأخوة والتضامن التاريخية والمتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما تم التطرق إلى عديد الملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة المحاصر، إلى جانب المستجدات الأمنية والسياسية في منطقة الساحل الصحراوي.

وبالنسبة للأوضاع في دولة ليبيا ، جدّد الوزير أحمد عطاف استعداد الجزائر للمساهمة من موقعها بمجلس الأمن في المرافعة عن انشغالات وأولويات الأشقاء الليبيين للمضي قدما نحو الإسراع في تحقيق حل ليبي-ليبي ينهي الأزمة بصفة نهائية، يضيف البيان.

وفي ختام اللقاء، حمّل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الوزير أحمد عطاف نقل تحياته وتقديره لرئيس الجمهورية وتطلعه للقاء به عن قريب لمواصلة التنسيق معه حول كل المواضيع التي تصب في صلب اهتمامات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، يختم بيان الخارجية.

ش.ن

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