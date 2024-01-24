عطاف يُستَقبل من قِبَل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

استُقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في ختام المهمة التي يقوم بها إلى نيويورك، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حسب ما أورد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.

ونقل الوزير عطاف إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مجددًا التعبير عن تقدير ودعم الجزائر لجهوده ومساعيه الرامية لوضع حد للعدوان الغاشم وللمأساة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر، يضيف البيان.

وقد شكل هذا اللقاء، حسب المصدر ذاته، فرصة لاستعراض تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا مستجدات الأزمات في كل من ليبيا ومنطقة الساحل الصحراوي، إلى جانب قضية الصحراء الغربية.

ومن جانبه، يضيف بيان الخارجية، أشاد الأمين العام بالدور الإيجابي الذي تضطلع به الجزائر في محيطها الإقليمي، وبمساهمتها من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن في الدفع لإيجاد حلول سلمية لكل هذه الأزمات التي تعصف بالأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا. كما حمَّل الوزير أحمد عطاف نقل تحياته وتقديره لرئيس الجمهورية، معرباً عن تطلعه لتجدد اللقاء به.

ومن جانب آخر، أجرى الوزير أحمد عطاف محادثات ثنائية مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، تركزت حول علاقات التعاون بين الجزائر وهذه المنظمة الدولية، وكذا حول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مختلف مناطق النزاعات وبؤر التوترات، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي منطقة الساحل الصحراوي، يختم البيان.

ش.ن

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