عطاف يُستقبل من قِبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

عطاف يُستقبل من قِبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

استُقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وهذا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الأمم المتحدة بنيويورك.

وبهذه المناسبة، يُفيد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، تطرّق الطرفان إلى التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، والجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف العدوان على قطاع غزة والتكفل بآثاره الإنسانية.

كما تطرّق الطرفان إلى ضرورة إحياء مسار السلام لتكريس الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

ش.ن

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