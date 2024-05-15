عطاف يُستقبل من قبل سلطان عمان هيثم بن طارق

و شكّل اللّقاء، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فرصة لاستعراض العلاقات الجزائرية-العمانية، وما يطبعها من تميز في مختلف أبعادها السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا آفاق تعزيزها وتوطيدها، في ظل ما تحظى به من عناية خاصة من لدن قائدي البلدين، وفي أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة.

كما تم خلال ذات اللقاء، تبادل الرؤى والتحاليل حول تطورات الأوضاع على الساحة العربية، وبالخصوص ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إلى جانب المستجدات في منطقة الساحل الصحراوي.