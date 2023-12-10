عطاف يُستقبل من قبل رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني

إستُقبِل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، خلال مشاركته في الدورة الحادية والعشرين لمنتدى الدوحة، من قبل رئيس مجلس الوزراء لدولة فلسطين، محمد اشتية، حيث أبلغه تحيات نظيره الجزائري، نذير العرباوي، وتناول معه تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالخصوص في قطاع غزة، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وخلال اللّقاء، أشاد محمد اشتية بمواقف الجزائر الثابتة وبتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني، وبالخصوص في ظل الظروف الراهنة التي تؤكد من جديد على وجاهة المساعي التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

و أكد الطرفان على ضرورة استكمال هذا المسار لرصّ الصف الفلسطيني أمام ما يتعرض له من ظلم وعدوان وإجهاض المخططات العبثية التي تستهدف تشويه ووأد قضيته، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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