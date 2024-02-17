عطاف يُستقبل من قبل رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية

عطاف يُستقبل من قبل رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية

إستُقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بأديس أبابا (إثيوبيا)، على هامش مشاركته مُمثلا لرئيس الجمهورية، في أشغال الدورة العادية 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، من قبل رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية، أحمد الحشاني.

و شكّل اللقاء، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون والشراكة المتميزة التي تجمع بين البلدين، والإشادة بالزخم المُتزايد الذي تشهده في الفترة الأخيرة، تجسيدا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، و نظيره الرئيس قيس سعيد.

ونوّه الطرفان، في هذا السياق، بالوتيرة المُطردة التي يعرفها عملية متابعة وتنفيذ مخرجات الدورة الأخيرة للجنة المشتركة العليا الجزائرية التونسية، التي انعقدت بالجزائر شهر أكتوبر 2023، وكذا بمحتوى ورقة الطريق الطموحة التي اعتمدها وزيرا داخلية البلدين يوم 30 جانفي المنصوم، بمناسبة التئام الدورة الأولى للجنة الثنائية الخاصة بتنمية وترقية المناطق الحدودية.

كما تطرق الطرفان إلى مستجدات حرب الإبادة المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني، وبحثا سبل مواصلة تعبئة الجهود الدولية لوقف العدوان الصهيوني.

شرف الدين عبد النور

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