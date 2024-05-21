عطاف يُجري مكالمة هاتفية مع نظيره البرتغالي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم، مكالمة هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، باولو رانغيل، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وجدّد الوزير أحمد عطاف، بهذه المناسبة، التعبير عن تهانيه لنظيره البرتغالي، على تعيينه مؤخرا على رأس دبلوماسية بلده، واستعرض معه الاستحقاقات الثنائية المقبلة، التي تندرج في إطار تجسيد مخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، إلى البرتغال العام الماضي، وما أضفته من زخم وحركية على العلاقات بين البلدين.

كما تبادل الوزيران الرؤى والتحاليل بخصوص المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على خلفية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

و أعرب عطاف، عن تقدير الجزائر للموقف المشرف للجمهورية البرتغالية من القضية الفلسطينية، وأشاد بتصويتها الداعم لقرار الجمعية العامة، بخصوص العضوية الكاملة لدولة فلسطين، بمنظمة الأمم المتحدة.

شرف الدين عبد النور