عطاف يُجري محادثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، محادثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون، ديفيد فرانسيس.

وأفاد بيان للخارجية أن المحادثات تركّزت بشكل خاص على سبل التعاون والتنسيق بين وفدي البلدين تحضيرا لانضمامهما لمجلس الأمن، ابتداءً من جانفي المقبل. في هذا السياق، يجدر التذكير أن الجزائر وسيراليون مترشحتان لعضوية المجلس خلفا لكل من غانا والغابون اللذين ستنتهي عهدتهما بذات المجلس مع نهاية السنة الجارية.

بناءً على ذلك، اتفق الوزيران على العمل بالتنسيق مع العضو الافريقي الثالث بالمجلس، جمهورية موزمبيق، للاسهام في توحيد كلمة افريقيا داخل هذه الهيئة الأممية بهدف ضمان طرح أفضل ودفاع أنجع عن أولويات دول القارة وطموحاتها المشروعة، يضيف البيان.

وخلص البيان أن الطرفين اغتنم هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول مسار المفاوضات الحكومية المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن والجهود التي تبذلها لجنة العشرة التابعة للاتحاد الافريقي من أجل الترويج للموقف الافريقي المشترك، والتي ترأسها جمهورية سيراليون. ومن المنتظر أن تحتضن الجزائر الاجتماع الوزاري المقبل للجنة العشرة والمقرر عقده في شهر جانفي من العام 2024.

ش.ن

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