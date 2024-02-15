عطاف يُجري محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الاتحادية

15 فبراير، 2024

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، على هامش مشاركته في أشغال اليوم الثاني من الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الاتحادية، علي محمد عمر.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، خُصص لبحث سبل تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع بفضاءي انتماء البلدين.

ش.ن

15 فبراير، 2024

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