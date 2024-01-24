عطاف يُجري محادثات ثنائية مع وزير الدولة البريطاني اللورد أحمد طارق

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بمقر الأمم المتحدة، في إطار المهمة الرسمية التي يقوم بها إلى نيويورك بتكليف من رئيس الجمهورية للمشاركة في جلسة النقاش رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، محادثات ثنائية مع وزير الدولة البريطاني، اللورد أحمد طارق.

و تركّزت المحادثات حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، حول التنسيق بين البلدين في مجلس الأمن خدمة لأهداف السلم والأمن، كما استعرض الجانبان تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي.

شرف الدين عبد النور

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