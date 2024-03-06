عطاف يُجري محادثات ثنائية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري

6 مارس، 2024

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بالقاهرة، محادثات ثنائية مع وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية، سامح شكري، وهذا في إطار مشاركته في أشغال الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أنّ اللقاء سمح باستعراض علاقات الأخوة والتعاون المتميزة بين البلدين وبحث سبل الدفع بها نحو مستويات أرحب في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة.

كما ناقش الطرفان تطورات العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى جانب مواضيع متصلة بالتنسيق البيني على الصعيد القاري، يختم البيان.

ش.ن

6 مارس، 2024

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