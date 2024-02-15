عطاف يُجري محادثات ثنائية مع وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية مدغشقر

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية مدغشقر، راساتا رافارافافيتافيكا.

خُصص اللقاء الذي جرى على على هامش مشاركته في أشغال اليوم الثاني من الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، لبحث سبل تمتين روابط التعاون والتضامن التاريخية بين الجزائر ومدغشقر، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

واتفق الطرفان على تفعيل الآليات الثنائية من خلال الشروع في التحضير لعقد الدورة المُقبلة للجنة المشتركة وتعزيز المشاورات السياسية البينية، مع إيلاء الأهمية المطلوبة، في إطار التعاون الثنائي، لمسألة تعزيز القدرات وتثمين الموارد البشرية عبر تقديم منح دراسية في مجالي التعليم العالي والتكوين المهني. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول الأوضاع السائدة في فضائي انتمائهما الإقليمي، يضيف البيان.

ش.ن

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