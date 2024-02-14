عطاف يُجري محادثات ثنائية مع نظيره من جمهورية نيجيريا الاتحادية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بأديس أبابا (إثيوبيا)، على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية نيجيريا الاتحادية، يوسف ميتاما توغار.

وإضافة إلى مناقشة المسائل المدرجة على جدول أعمال المجلس، تبادل الطرفان حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، الرؤى ووجهات النظر حول تطورات الأوضاع بمنطقة الساحل الصحراوي، وشدّدا على أهمية ترقية الحلول السلمية من أجل تسوية الأزمات والنزاعات.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...