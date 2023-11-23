عطاف يُجري محادثات ثنائية مع نظيره من جمهورية الكونغو

23 نوفمبر، 2023

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمدينة أويالا بغينيا الاستوائية، محادثات ثنائية مع نظيره من جمهورية الكونغو، جون كلود جاكوسو، وذلك على هامش أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة مجموعة العشرة الافريقية حول إصلاح مجلس الأمن.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أنّ الطرفين تطرّقا بهذه المناسبة إلى علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب آفاق تعزيز التنسيق البيني في إطار اللجنة الافريقية رفيعة المستوى المكلفة بملف المصالحة الوطنية في دولة ليبيا ، والتي ترأسها جمهورية الكونغو.

ش.ن

23 نوفمبر، 2023

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