عطاف يُجري محادثات ثنائية مع نظيره من جمهورية الغابون

25 أكتوبر، 2023

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، محادثات ثنائية مع نظيره من جمهورية الغابون، أونانغا ندياي، وهذا على هامش مشاركته في أشغال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن.

وأورد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أنّ اللقاء مثّل فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها على الصعيدين السياسي والاقتصادي، كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من المسائل الاقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ب.أ

25 أكتوبر، 2023

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