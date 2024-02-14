عطاف يُجري محادثات ثنائية مع نظيره السيراليوني

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بأديس أبابا (إثيوبيا)، على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون، دافيد جون فرانسيس.

و خُصص اللقاء حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، لمتابعة نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية سيراليون، جوليوس مادا بيو، إلى الجزائر في مُستهل السنة الحالية، وما أفضت إليه المحادثات التي أجراها مع نظيره، الرئيس عبد المجيد تبون، من قرارات هامة تهدف إلى توطيد التعاون الثنائي وتعزيز علاقات الأخوة والتضامن ومواصلة التنسيق البيني في المحافل الدولية، وعلى وجه الخصوص في مجلس الأمن الأممي.

شرف الدين عبد النور

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