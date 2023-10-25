عطاف يُجري محادثات ثنائية مع نظيره البرازيلي

25 أكتوبر، 2023

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، محادثات ثنائية مع نظيره البرازيلي، ماورو فييرا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال هذا الشهر.

وفي هذا اللقاء الذي جرى على هامش مشاركته في أشغال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن، ثمّن الوزير أحمد عطاف قيام الرئاسة البرازيلية للمجلس بتنظيم جلسة نقاش حول الأوضاع في الشرق الأوسط، وبالخصوص في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن هذه المبادرة من شأنها تسليط الضوء على المسؤولية الأولية الملقاة على عاتق مجلس الأمن في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال ووضع حد للجرائم المرتكبة بحقه.

كما شكل اللقاء، يضيف البيان، فرصة لاستعراض المساعي المبذولة لاستصدار قرار من مجلس الأمن يرقى إلى مستوى خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجسامة التحديات التي يفرضها العدوان الصهيوني على المدنيين في قطاع غزة المحاصر.

ومن جانب آخر، تناول الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين واتفقا على تبادل الزيارات في أقرب وقت ممكن، مثلما اتفقا على العمل معاً من أجل إحياء وتفعيل أطر الشراكة بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية، يختم بيان الخارجية.

ش.ن

25 أكتوبر، 2023

مقالات ذات صلة

وفاة 04 عمال اثر سقوط مصعد ميكانيكي لعمارة في طور الانجاز بوهران

18 يناير، 2022

إطلاق سراح خالد درارني و رشيد نكاز

20 فبراير، 2021

الجوية الجزائرية: هذه الضرائب المفروضة على الأمتعة الزائدة نحو هذه الوجهة الدولية

15 أغسطس، 2023

الجزائر ستواصل الاضطلاع ب”دور محرك” في حل الأزمة الليبية

1 فبراير، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: