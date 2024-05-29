عطاف يُجري محادثات ثنائية مع مستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، ببكين، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الصين، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، محادثات ثنائية مع مستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني، وانغ يي.

وتركزت المحادثات بين الوزيرين، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، حول علاقات التعاون والشراكة التي تربط بين البلدين، لا سيما تقييم التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى الصين، منتصف العام الماضي.

و أشاد الطرفان، بما أضفته هذه الزيارة، من زخم على العلاقات الجزائرية-الصينية، وبما كرسته من توافقات سياسية بينهما، حول مختلف التطورات المشهودة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

واستعرض الوزير أحمد عطاف رفقة نظيره الصيني، على ضوء هذه التوافقات، مختلف المسائل التي تتصدر اهتمامات البلدين في المرحلة الراهنة، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، حيث أكدا على تعزيز التنسيق بين وفدي البلدين، في مجلس الأمن الأممي نصرة للقضية الفلسطنية، وإحقاقا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أو التقادم.

شرف الدين عبد النور