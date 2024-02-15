عطاف يُجري محادثات ثنائية مع كاتب الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية لاتفيا

15 فبراير، 2024

 أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع كاتب الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية لاتفيا، أندريه بيلدغوفيتش، وهذا على هامش مشاركته في أشغال اليوم الثاني من الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أنّ المحادثات جرت حول أولويات وأهداف ترشح جمهورية لاتفيا للظفر بمقعد غير دائم بمجلس الأمن خلال الفترة 2026-2027 لأول مرّة في تاريخها.

ش.ن
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15 فبراير، 2024

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