عطاف يُجري مباحثات ثنائية مع المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مباحثات ثنائية مع المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، وهذا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى دولة ليبيا بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية، أنّ الجانبين استعرضا، بهذه المناسبة، أولويات التعاون الثنائي على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وذلك في أفق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة، وبالخصوص اللجنة المشتركة الكبرى.

كما ناقشا التطورات المسجلة على الساحة الليبية بعنوان المسار السياسي الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة لحل الأزمة، إلى جانب الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الافريقي من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الليبية، يضيف البيان.

ش.ن

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