عطاف يُجري لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه المشاركين في أشغال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز

عطاف يُجري لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه المشاركين في أشغال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، على هامش مشاركته اليوم في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، بباكو، عاصمة جمهورية أذربيجان، لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه المشاركين في أشغال هذا الاجتماع.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن الوزير أحمد عطاف التقى مع نظيره من جمهورية تركيا، هاكان فيدان، حيث أشاد الطرفان بالمستوى المتميز وغير المسبوق الذي حققته علاقات التعاون الاقتصادي والحوار السياسي بين البلدين تحت رعاية الرئيسين عبد المجيد تبون وأخيه رجب طيب أردوغان. كما استعرضا مستجدات الأوضاع على الصعيد الاقليمي، لا سيما تلك المتعلقة بقضية الصحراء الغربية والأزمة في ليبيا.

كما تحادث رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا، سيرغي ألينك، وتناول معه سبل اضفاء حركية جديدة على العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق خطة عملية تضمن تفعيل الآليات الثنائية وتعزيز التبادلات الاقتصادية والتشاور السياسي، يضيف البيان.

ومن جانب آخر، التقى أحمد عطاف مع نظيره من جمهورية نيكاراغوا، دينيس مونكادا كوليندرس، حيث أكد هذا الأخير قرار بلاده فتح سفارة بالجزائر بغية إعطاء دفعة قوية للعلاقات التاريخية بين البلدين.

ويختم بيان الخارجية بمحادثات أجراها الوزير أحمد عطاف مع نظيره من الجمهورية العربية السورية ، فيصل المقداد. وتركزت المحادثات بين الطرفين حول التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة، لاسيما اللجنة المشتركة الجزائرية-السورية..

ش.ن

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