عطاف يُجري بكوبنهاجن محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه

أجرى وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية في الخارج، أحمد عطاف، اليوم، خلال مشاركته بالعاصمة الدانماركية، كوبنهاغن، في أشغال الدورة الحادية والعشرين للندوة الوزارية إفريقيا- دول شمال أوروبا، محادثات ثنائية، مع نظرائه وزراء خارجية كل من تنزانيا، جانيوري مكامبا، وأنغولا، أنطونيو تيتي، وروندا، فانسنت بيروتا، كما تحادث أيضا مع وزير الدولة الصومالي، علي محمد عمر.

و تركزت هذه المحادثات، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، حول علاقات التعاون والأخوة التي تربط الجزائر بهذه الدول، واستعراض سبل تعزيزها، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري.

ومن جانب آخر، شكّلت هذه اللقاءات، فرصة لاستعراض تطورات الأوضاع على الصعيد القاري، والدور الذي تضطلع به الجزائر ضمن مجموعة الأفارقة الثلاث داخل مجلس الأمن الأممي، إلى جانب تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى في أفق الاستحقاقات الهامة المبرمجة في إطار الاتحاد الأفريقي.

شرف الدين عبد النور