عطاف يُجري بروما محادثات ثنائية مع نظيره الإيطالي

29 يناير، 2024

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بالعاصمة الإيطالية روما، محادثات ثنائية مع نظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني، وهذا على هامش مشاركته ممثلاً لرئيس الجمهورية في أشغال القمة الإيطالية-الافريقية.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن الوزير أحمد عطاف، جدّد بالمناسبة، تهانيه لجمهورية إيطاليا الصديقة على مبادرتها بعقد هذه القمة وعلى إطلاق “خطة ماتي من أجل افريقيا”، معرباً عن استعداد الجزائر للمساهمة في إنجاح هذه الخطة وتحقيق الأهداف المرجوة منها على مختلف الأصعدة.

كما اغتنم الوزيران هذه الفرصة للتطرق إلى عديد الملفات المتعلقة بعلاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وإيطاليا، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذا في منطقة الساحل الصحراوي، يضيف بيان الخارجية.

ش.ن

29 يناير، 2024

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