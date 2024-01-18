عطاف يُجري بأوغندا لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه

واصل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بكامبالا، مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز، أين كانت له عديد اللقاءات الثنائية على هامش الأشغال.

و أجرى أحمد عطاف، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، محادثات مطولة مع نظيرته من جمهورية جنوب افريقيا، ناليدي باندور، حيث جدّد لها بهذه المناسبة دعم الجزائر التام للدعوى التي تقدمت بها حكومة بلادها ضد الاحتلال الاسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، واغتنم الطرفان هذه الفرصة للتشاور والتنسيق حول عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين القاري والأممي.

كما التقى الوزير أحمد عطاف، مع وزيرة خارجية جمهورية موزمبيق، فيرونيكا ماكامو، واتفق الوزيران على تكثيف التنسيق والتعاون بين وفدي البلدين اللذين ينشطان بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كعضوين غير دائمين.

ومن جانب آخر، شكّل اللقاء الذي جمع أحمد عطاف مع نظيره من جمهورية كينيا، موساليا مودافادي، فرصة لتبادل وجهات النظر والتباحث حول مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وفي منطقة القرن الإفريقي وكذا في منطقة الساحل الصحراوي.

و تطرّق عطاف مع نظيره الكوبي، رودريغيز بارييا، إلى العلاقات الجزائرية-الكوبية، حيث أعربا عن ارتياحهما لما تم تحقيقه من تقدم في مجال التعاون الثنائي، وأشادا بتطابق مواقفهما حول جلّ المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وفي الختام، إلتقى الوزير أحمد عطاف مع وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا، سيرجي ألينيك، واتفقا على عديد الخطوات العملية لإضفاء حركية جديدة على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين في المجالين السياسي والاقتصادي، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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