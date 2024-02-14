عطاف يُجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني

14 فبراير، 2024
أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، صبيحة اليوم، بأديس أبابا، قُبيل انطلاق أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك.
وبهذه المناسبة، تشاور الطرفان، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، حول عديد المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، مع التركيز بصفة خاصة على التنسيق البيني تجسيداً للتوجيهات التي تمخضت عن الاتصالات المباشرة بين قائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لاسيما الاتصال الهاتفي الذي جمعهما منذ يومين.
شرف الدين عبد النور
14 فبراير، 2024

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