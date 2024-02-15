عطاف يُجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره البنيني

15 فبراير، 2024

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية البنين، أوشلغون أجادي باكاري،  وهذا على هامش مشاركته في أشغال اليوم الثاني من الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن اللقاء سمح ببحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التشاور بخصوص تطورات الأوضاع السياسية والأمنية بمنطقة الساحل الصحراوي، لاسيما من خلال المُساهمة في ترقية الحلول السلمية لمختلف الأزمات والنزاعات..

ش.ن

15 فبراير، 2024

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