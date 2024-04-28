عطاف ينقل رسالة من الرئيس تبون إلى نظيره الفلسطيني

استُقبِل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء أمس السبت، بالرياض، من قبل رئيس دولة فلسطين، محمود عباس.

وأبلغ عطاف، بهذه المناسبة، الرئيس الفلسطيني رسالة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تتعلق بصفة خاصة بالعدوان الإسرائيلي على غزة وبالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي بصفة عامة.

وفي هذا الشأن، جدّد الوزير باسم رئيس الجمهورية، تضامن الشعب الجزائري مع الشعب الفلسطيني، وكذا عزم الجزائر على تقديم كل الدعم اللازم لنصرة القضية الفلسطينية في سائر المحافل الدولية وخاصة في مجلس الأمن الأممي، أين حظيت القضية الفلسطينية بمستوى عال من الأولوية عقب المأساة غير المسبوقة في غزة.

من جهته، كلّف الرئيس محمود عباس، الوزير بنقل خالص عرفان الشعب الفلسطيني للرئيس عبد المجيد تبون، نظير كل التضامن والدعم الذي سخره رئيس الدولة لصالح القضية الفلسطينية.

وأعرب رئيس السلطة الفلسطينية، عن تقديره الخاص وعرفانه للدور الذي تلعبه الجزائر في مجلس الأمن، والذي سمح بتحقيق نجاحات دبلوماسية كبيرة لصالح القضية الفلسطينية.

شرف الدين عبد النور