عطاف يلتقي رئيس جمهورية سيراليون في أشغال القمة الإفريقية حول إصلاح مجلس الأمن بغينيا الاستوائية

حظي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، على هامش مشاركته ممثلاً لرئيس الجمهورية، في أشغال القمة الإفريقية حول إصلاح مجلس الأمن، بلقاء رئيس جمهورية سيراليون، جوليوس مادا بيو، منسق مجموعة العشرة التابعة للاتحاد الافريقي.

وبهذه المناسبة، نقل الوزير أحمد عطاف إلى رئيس سيراليون تحيات نظيره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأكد له تطلعه لمواصلة العمل معه لتوطيد العلاقات التي تجمع بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة وأنهما سيمثلان القارة الافريقية معاً كعضوين غير دائمين في مجلس الأمن ابتداءً من الفاتح جانفي المقبل، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.

كما شكّلت المحادثات فرصة لاستعراض التطورات التي يشهدها ملف إصلاح مجلس الأمن في الآونة الأخيرة، وكذا مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، وبالخصوص تلك المتعلقة بالأزمة السياسية والدستورية في النيجر، حسب ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

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